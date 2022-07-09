Spiegel: Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на источники в столицах государств, после скандала в Берлине предприняли усилия для урегулирования ситуации и согласовали телефонную беседу лидеров.

«Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — говорится в публикации.

По данным издания, Зеленский выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и назвал её «крупным недоразумением», после чего снова предложил Штайнмайеру приехать в Киев.

Новая дата оказалась неудобной для немецкого президента, и он потребовал, чтобы украинский лидер объяснил отмену запланированного визита.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился... После того как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз и в результате получил уклончивую, но, вероятно, довольно разочарованную реакцию от украинца», — сообщили источники Spiegel.

Это уже не первое дипломатическое недоразумение, возникающее между политиками ФРГ и Украины. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».

Так украинский дипломат прокомментировал отказ немецкого политика ехать в Киев после того, как киевские власти отказали президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру в приёме.

Сам Шольц не стал давать оценку высказываниям посла Украины.