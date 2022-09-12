военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WSJ: Киев запрашивает у США дополнительные вооружения, включая ракеты большой дальности

Короткая ссылка
Украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.
WSJ: Киев запрашивает у США дополнительные вооружения, включая ракеты большой дальности
  • AP

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменам.

«Документ, предоставленный законодателям США, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, перечисляет десятки типов вооружения, которое киевское правительство считает необходимым для продолжения своего наступления в 2023 году», — говорится в материале.

Как уточняет РИА Новости, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

Всего, как отмечается, Киев запросил у США 29 типов вооружения и снарядов, включая танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить