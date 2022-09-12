WSJ: Киев запрашивает у США дополнительные вооружения, включая ракеты большой дальности

Украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменам.

«Документ, предоставленный законодателям США, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, перечисляет десятки типов вооружения, которое киевское правительство считает необходимым для продолжения своего наступления в 2023 году», — говорится в материале.

Как уточняет РИА Новости, требования Украины включают, в том числе, тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

Всего, как отмечается, Киев запросил у США 29 типов вооружения и снарядов, включая танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.