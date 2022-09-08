Шеф Пентагона: Запад намерен оказывать военную помощь Киеву в долгосрочной перспективе

Западные страны нацелены на оказание военной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Германии.

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«Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы эта контактная группа поддерживала самооборону Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС. Он уточнил, что долгосрочная перспектива подразумевает поиск инновационных способов поддержки украинской армии. Контактная группа, подчеркнул Остин, ставит задачу достижения инноваций и интеграции в деле «удовлетворения потребностей Украины в вопросах обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе». Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн. Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.