Шеф Пентагона: Запад намерен оказывать военную помощь Киеву в долгосрочной перспективе
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«Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы эта контактная группа поддерживала самооборону Украины в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что долгосрочная перспектива подразумевает поиск инновационных способов поддержки украинской армии.
Контактная группа, подчеркнул Остин, ставит задачу достижения инноваций и интеграции в деле «удовлетворения потребностей Украины в вопросах обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе».
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.