Колокольцев: поставляемое Украине оружие через чёрные рынки попадает к ОПГ и террористам
- РИА Новости
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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводятся на сайте ведомства.
«Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой чёрный рынок, а оттуда — в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах», — пояснила Волк.
По словам Колокольцева, на фоне наращивания Западом поставок вооружения и военной техники контрабанда украинского оружия станет одним из главных дестабилизирующих факторов.
Ранее агентство «Европол» зафиксировало факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения.
Также в пресс-службе российского Совбеза сообщили, что Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность в связи с возможностью попадания оружия с Запада в руки террористов и экстремистов на Украине.