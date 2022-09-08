Колокольцев: поставляемое Украине оружие через чёрные рынки попадает к ОПГ и террористам

Поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводятся на сайте ведомства.

«Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой чёрный рынок, а оттуда — в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах», — пояснила Волк.

По словам Колокольцева, на фоне наращивания Западом поставок вооружения и военной техники контрабанда украинского оружия станет одним из главных дестабилизирующих факторов.

Ранее агентство «Европол» зафиксировало факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения.

Также в пресс-службе российского Совбеза сообщили, что Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность в связи с возможностью попадания оружия с Запада в руки террористов и экстремистов на Украине.