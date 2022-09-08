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Колокольцев: поставляемое Украине оружие через чёрные рынки попадает к ОПГ и террористам

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Поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Колокольцев: поставляемое Украине оружие через чёрные рынки попадает к ОПГ и террористам
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводятся на сайте ведомства.

«Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой чёрный рынок, а оттуда — в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах», — пояснила Волк.

По словам Колокольцева, на фоне наращивания Западом поставок вооружения и военной техники контрабанда украинского оружия станет одним из главных дестабилизирующих факторов.

Ранее агентство «Европол» зафиксировало факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения.

Также в пресс-службе российского Совбеза сообщили, что Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность в связи с возможностью попадания оружия с Запада в руки террористов и экстремистов на Украине.

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