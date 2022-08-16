Москва и Минск выразили обеспокоенность рисками попадания оружия к боевикам на Украине

Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность возможностью попадания оружия Запада в руки террористов и экстремистов на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

РИА Новости

Отмечается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Вольфовичем. «Выражена обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в различных государствах мира», — приводит ТАСС заявление. Ранее агентство Европол зафиксировало факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения.