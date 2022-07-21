В Европоле фиксируют факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы

Агентство Европол фиксирует факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения. Эту информацию подтвердил агентству DPA представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт.

Как отмечает RND, следователи из стран — членов ЕС также видят признаки торговли «тяжёлым оружием».

«Есть риск того, что они попадут в руки организованной преступности или террористов», — сказал Оорт.

Как ранее признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

RT выяснил, что беспрецедентные по масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

11 июля Еврокомиссия запустила центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также трафика людей с Украины в страны Евросоюза через Молдавию.