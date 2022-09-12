Переворачивая реальность: как на Украине добиваются предоставления стране членства в ЕС

Для Евросоюза будет честью принять Украину в свои ряды, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Европа не сможет завершить процесс объединения без Киева. В связи с этим он подчеркнул, что европейцы должны продолжать поддерживать страну финансово, а также поставками оружия и боеприпасов. В свою очередь, Украина за эту зиму обязуется «сделать абсолютно всё», чтобы уже весной быть готовой к переговорам по членству в ЕС, пообещал Зеленский. Однако эксперты считают маловероятным, что в обозримом будущем Брюссель согласится принять Украину в свои ряды, несмотря на все её «политические» заслуги.

Предоставление Украине членства в Евросоюзе станет честью для содружества, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Завершение объединения Европы невозможно без Украины. Следовательно, именно на протяжении этой зимы мы должны сделать абсолютно всё, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Это будет исторический момент, историческое время, когда для Европы будет честью принять наше государство», — сказал политик.

По его словам, и в мире, и в Европе происходит «изменение геополитической конфигурации», в рамках которой ЕС уже достиг экономического и политического объединения, а сейчас претерпевает ценностную солидаризацию, в чём есть заслуга и Украины.

«Поэтому мы не должны сходить с нашего пути, не имеем права уставать, не дай бог, от Украины и останавливаться... Продолжайте выполнять три фундаментальных условия для достижения мира: оружие, снаряды, финансы, — призвал Зеленский европейских партнёров. — Мы нуждаемся в сохранении единства наших партнёров и их готовности помогать».

Президент Украины Владимир Зеленский

© Офис президента Украины

За чужой счёт

Между тем в Киеве признают, что своим финансовым положением страна обязана в первую очередь внешним вливаниям. Как заявил на той же встрече YES премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Украина до сих пор не вошла в спираль гиперинфляции только благодаря помощи союзников, чей вклад в бюджет страны, по его словам, составляет 40%.

«Мы здесь очень аккуратны, и с помощью партнёров нам удаётся сбалансировать и сохранить стабильность», — приводит его слова РБК-Украина.

Однако Шмыгаль посетовал, что в последние месяцы Международный валютный фонд пассивно ведёт себя в отношениях с Украиной и не торопится согласовывать новую программу финансирования.

Ещё в начале августа Украина обратилась в МВФ с официальным запросом о новой программе кредитования, которая должна помочь покрыть стране дефицит бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность.

По последним данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, объём международной помощи, выделенный Украине с 24 января по 3 августа 2022 года, достиг €84,2 млрд. Трекер аккумулирует сведения о всей военной, гуманитарной и финансовой помощи, о которой объявляют правительства 40 стран.

Как отмечают авторы проекта, тенденция по предоставлению Украине помощи постепенно сходит на нет. Так, в июле Киев получил менее €2 млрд в виде новых обязательств по поддержке.

Между тем экономическая ситуация на Украине усугубляется. В середине августа Владимир Зеленский сообщил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета составляет около $5 млрд.

Помимо этого, в стране постепенно растёт инфляция. Согласно данным Государственной службы статистики, в августе она ускорилась до 23,8% в годовом исчислении по сравнению с 22,2% месяцем ранее. Таким образом, инфляция находится на максимальной отметке с февраля 2016-го (тогда она составляла 32,7%). При этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, выступая на брифинге в июле, предупредил, что к концу года инфляция может достигнуть 31%.

Банкноты евро

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© Esma Cakir/picture alliance

На днях правительство Украины представило совместный с Еврокомиссией и Всемирным банком отчёт о необходимых для восстановления страны затратах. Согласно документу, потребуется по меньшей мере $349 млрд, что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году.

Долгая дорога к членству

Несмотря на то что в Киеве активно призывают Брюссель ускорить процесс по принятию Украины в ряды ЕС, в содружестве торопить события пока не планируют.

Напомним, Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евроcоюз 28 февраля. В свою очередь, главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в содружество. Однако ещё тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила новоиспечённых кандидатов, что им предстоит выполнить «домашнюю работу»: осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

Между тем, согласно оценке американского аналитического центра Council on Foreign Relations (CFR), процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на десятилетия.

«В случае Украины реалистичным представляется период от десяти до 20 лет после окончания конфликта», — говорится в материалах центра от 28 июня.

Позднее посол ЕС на Украине Матти Маазикас в интервью телеканалу Euronews заявил, что процедура вступления в ЕС не предусматривает «коротких путей и ускоренных вариантов».

«ЕС охватывает очень много областей, а в сердце ЕС лежит единый рынок, который не может функционировать, если в одной из его частей нельзя обеспечить соблюдение всех правил, положений и стандартов», — пояснил он.

А 5 сентября по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина был принят документ, в котором прямо говорилось: «Прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС будет зависеть от достигнутых ею самой результатов и от возможности ЕС принимать новых членов».

Флаги стран ЕС

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Разжечь интерес

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова, нынешние заявления Владимира Зеленского о «чести» для ЕС принять Украину в свои ряды — это попытка выбить больше преференций, пока сомнения о предоставлении Киеву дальнейшей помощи ещё не до конца разделили Запад.

«Пугая ЕС Россией, Зеленский старается вновь разжечь угасающий интерес к своей стране, напомнить содружеству о «внешнем враге». Для этого он переворачивает реальность так, чтобы она играла ему на руку. Тем более что пока у Киева есть неослабевающая поддержка со стороны США, которые, в свою очередь, каждый раз дёргают ЕС, оказавшийся у них в заложниках», — пояснил собеседник RT.

Евросоюз же, частично утративший свой суверенитет из-за вовлечённости в орбиту влияния США, даже при нежелании видеть Украину своим членом других перспектив в этом направлении не имеет, считает доцент МГУ Борис Межуев.

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«Честью или не честью сочтёт Евросоюз вхождение Украины в свой состав, однако отвертеться от этого там не смогут. Если такая попытка будет предпринята, либеральные СМИ и проукраинские лоббисты тут же поднимут крик, что Украина — форпост Европы и пострадала за неё. Вместе с тем у Брюсселя есть, так скажем, отсрочка на время российской военной операции, так как только по её итогам будет понятно, в какой формации и в каких границах Украина продолжит своё существование», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Однако во многом за создавшуюся ситуацию с разговорами об ускоренном принятии Украины в ЕС ответственны и сами европолитики, заметил Межуев. Ведь в своё время Украине обещались все блага и европейские перспективы в обмен на антироссийскую риторику и позицию, напомнил аналитик.

Его мнение о причастности политических элит Запада к «воспитанию» украинского руководства, предъявляющего сегодня всё новые требования, разделяет и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Киев, чувствуя вседозволенность и потакание со стороны Европы и США, считает себя вправе сегодня командовать Западом, ставить ему условия и попрекать малой поддержкой. И эту ловушку западники расставили для себя сами: хвост в виде Украины начал вилять своим хозяином», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Киев изначально не рассматривался Брюсселем как самостоятельный и полноценный игрок на его территории, напомнил Леонид Крутаков.

«Украина никогда не рассматривалась Евросоюзом как фактор его экономического усиления. Она была интересна ему как территория для освоения: новые рынки, новые рабочие руки, расширение зоны влияния. Украина была нужна как страна с более-менее стабильной экономикой, которую не нужно содержать, но можно использовать для сбыта своих товаров. Однако теперь Украина не представляет собой ни то ни другое, и винить в этом Евросоюзу нужно лишь себя, ну и своего партнёра — США», — резюмировал аналитик.