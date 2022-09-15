«Отправьте счета в Москву»: как в ЕС пытаются перекладывать ответственность за внутренние проблемы на Россию

Европу и мир в целом в ближайшей перспективе ждут непростые времена из-за ситуации на Украине и противостояния с Россией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Евросоюз сегодня подвергается испытаниям, так как якобы ведёт борьбу за свои ценности и будущее. Однако, несмотря на сложности, с которыми сталкивается содружество, ЕС не станет отступать от своих санкций, подчеркнула она. При этом фон дер Ляйен признала, что европейцам приходится приспосабливаться к новой реальности из-за энергокризиса. Подобная риторика свидетельствует о желании Брюсселя переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на РФ, считают эксперты. Еврочиновникам сегодня важно оправдать перед населением избранную ими политику, чтобы сохранить нынешний курс, уверены аналитики.

Непростые времена в ближайшем будущем ожидают Европу и мировое сообщество в целом. Такое предупреждение сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с ежегодной речью «Состояние ЕС».

«Предстоящие месяцы будут нелёгкими… Скажем предельно ясно: на кону стоит многое. Не только для Украины, но для всей Европы и мира в целом. И нас ждут испытания. Испытывать нас будут те, кто хочет воспользоваться любыми существующими между нами разногласиями», — заявила она.

По её словам, причина нынешних сложностей — ситуация на Украине и противостояние с Россией. В этих условиях Евросоюзу якобы приходится вести борьбу за своё будущее, добавила глава ЕК.

«Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей... Речь идёт о борьбе автократии с демократией», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также выступила с утверждением, что к нынешней плачевной ситуации в энергетической сфере привела зависимость Евросоюза от России, от которой он теперь избавляется. С её точки зрения, РФ повела себя как ненадёжный поставщик, который манипулирует энергетическим рынком, предпочитая сжигать своё голубое топливо, а не поставлять его ЕС.

При этом она умолчала о том, что причиной роста цен на газ стали введённые против России санкции, из-за которых Москва вынуждена была сократить свои поставки по некоторым направлениям и выдвинуть условия по оплате углеводородов в рублях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

© Jean-Francois Badias

Вместе с тем глава Еврокомиссии признала, что европейцы вынуждены сегодня «адаптироваться к новой реальности», в которой цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с докризисным периодом. В качестве одной из мер для преодоления ситуации она предложила ограничивать доходы компаний, производящих электроэнергию. По её словам, они сегодня получают рекордную прибыль, что хорошо с точки зрения рыночной экономики, но неправильно в нынешних условиях.

При этом даже в сложившихся обстоятельствах не следует отказываться от политики санкционного давления, считает фон дер Ляйен. Ведь благодаря ей «финансовый сектор России еле дышит», а «промышленность России лежит в руинах», заявила она.

«Хочу выразиться предельно ясно: санкции никуда не денутся. Сейчас от нас требуется проявить решительность, а не готовность заниматься умиротворением», — подчеркнула политик.

Санкционное ралли

Евросоюз на данный момент принял уже семь пакетов секторальных экономических рестрикций, включающих в себя ограничения на российский нефтегазовый импорт. Идёт обсуждение очередного пакета мер. При этом в содружестве всё чаще звучат высказывания насчёт нецелесообразности дальнейшей санкционной политики, так как она вредит национальным экономикам. В частности, на это указала в ходе телевизионной дискуссии, организованной газетой Die Welt 8 сентября, депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я не убеждена в том, что мы закончим эту войну на день раньше, если разрушим собственную экономику», — заявила она.

По её словам, именно власти ФРГ развязали экономическую войну с РФ, в результате чего возник рост цен на газ, с последствиями которого Берлин не справляется.

«Я выступаю за то, чтобы мы — даже если это будет трудно, и даже если я сама не считаю это решение прекрасным — вступили в переговоры с Россией о восстановлении поставок энергоресурсов, всё равно по какому газопроводу», — подчеркнула Вагенкнехт.

Схожую позицию обозначил в эфире Sud Radio депутат Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян.

«Необходимо отменить санкции против России. Если мы не заключим мир, французы испытают экономическую трагедию. Мы убиваем Европу!», — сказал он.

Его соотечественница, евродепутат Манон Обри в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента 14 сентября принесла с собой счета за электроэнергию, присланные французскими домовладельцами, потребовав от Еврокомиссии признать, что они — следствие в том числе и изъянов экономической системы ЕС.

«Есть миллионы тех, кто больше не может справляться с резким ростом цен, который не ограничивается энергетическим сектором», — указала Обри.

Линии электропередачи во Франции

AP

© Jean-Francois Badias

Однако в ответ получила отповедь от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая посоветовала обратиться с этим счетами к России.

«Счета, которые вы нам показали, да, они запредельны, это правда. Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, ответственный за них там», — заявила фон дер Ляйен.

В рамках контрактов

Между тем в России от своих обязательств по поставкам газа не отказываются. Однако делать это на навязанных кем-либо условиях Москва не станет, указал президент РФ Владимир Путин.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября.

При этом усилия Запада по исключению России из глобальной экономики посредством санкций в Москве сочли неуспешными.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима», — подчеркнул 14 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Более того, антироссийские рестрикции дали обратный эффект, спровоцировав экономические и социальные проблемы в западных странах. В частности, на это указали в посольстве РФ в Канаде, комментируя попытки Оттавы переложить ответственность за внутренние проблемы на Москву.

«Как же удобно винить Россию за инфляцию, которая на самом деле вызвана незаконными западными санкциями, уничтожающими уже нарушенные цепи поставок», — отмечается в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство РФ в Канаде

© Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

«Готовы жертвовать благополучием граждан»

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Урсула фон дер Ляйен своим выступлением открытым текстом заявила, что санкционные усилия направлены не во благо «страдающих украинцев», а на экономическую войну против России.

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«И эта санкционная политика не ослабнет, что бы ни происходило на Украине и что бы ни делала РФ. Истинный интерес Запада заключается в том, чтобы разрушить российскую экономику и спровоцировать в стране социальное недовольство. И для достижения этих целей западные государства готовы пожертвовать благополучием собственных граждан и собственной экономикой», — пояснил в беседе с RT эксперт.

При этом он выразил убеждённость в том, что с мнением простых обывателей европолитики не будут считаться до тех пор, пока те не сменят руководства своих стран. Однако даже в этом случае рассчитывать на кардинальную смену курса ЕС не приходится, потому что Брюссель сегодня слишком пронизан евроатлантической идеологией, заметил аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT указал на то, что Урсула фон дер Ляйен в своей речи о состоянии ЕС сделала всё, чтобы отвлечь внимание европейской общественности от провала избранного Брюсселем политического курса.

«Вся деятельность Еврокомиссии под руководством фон дер Ляейн характеризуется большим количеством ошибок и полной некомпетентностью. ЕК в условиях кризиса, который начал развиваться задолго до объявления Россией о спецоперации на Украине, действовала совершенно инертно, в результате чего прошлые проблемы только усугубились в нынешних условиях. И теперь Брюссель ищет виноватых, чтобы оправдать свою неспособность решать насущные задачи», — сказал Оленченко.

По его словам, деятельность нынешней Еврокомиссии — своего рода феномен, так как она совершенно не отвечает стоящим перед ней задачам.

«ЕК — это орган, который должен аккумулировать мнения и интересы стран—членов содружества и вырабатывать общую для них политику. Нынешний же состав Еврокомиссии навязывает свою повестку государствам союза. Причём она даже не «своя» в прямом смысле этого слова, а навязанная извне Соединёнными Штатами», — подчеркнул аналитик.

По словам Оленченко, Брюссель, пренебрегая интересами населения ЕС, способствует его разобщению, нарушает процессы интеграции и тем самым ослабляет содружество.

«Сегодня преобладает политика идеологии, а не рациональности. Дальнейшее упорство со стороны ЕС в сохранении санкций лишь подорвёт его экономику, лишит конкурентоспособности на мировом рынке и приведёт к учащению социальных протестов, которые уже наблюдаются в союзе», — констатировал Оленченко.