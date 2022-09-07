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Путин словами «мёрзни, мёрзни, волчий хвост» прокомментировал позицию Запада по энергетике

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Те, кто пытается навязать России свою волю в энергетической сфере, сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать свои желания, этим странам нужно одуматься, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Путин словами «мёрзни, мёрзни, волчий хвост» прокомментировал позицию Запада по энергетике
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что если другие страны будут устанавливать какие-то рамки по энергопоставкам, России останется только приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».

У Запада в таком случае останется несколько вариантов: либо субсидировать высокие цены, что плохо, так как не изменит поведение потребителей, или сокращать потребление, что экономически целесообразно, но с опасно с социальной точки зрения.

«Лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений», — продолжил Путин.

Президент также сообщил, что решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое» и не приведёт ни к чему хорошему для его инициаторов.

Россия при этом не будет поставлять нефть и газ себе в убыток, подчеркнул он.

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