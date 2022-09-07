Путин словами «мёрзни, мёрзни, волчий хвост» прокомментировал позицию Запада по энергетике

Те, кто пытается навязать России свою волю в энергетической сфере, сейчас находятся не в том положении, чтобы диктовать свои желания, этим странам нужно одуматься, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что если другие страны будут устанавливать какие-то рамки по энергопоставкам, России останется только приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».

У Запада в таком случае останется несколько вариантов: либо субсидировать высокие цены, что плохо, так как не изменит поведение потребителей, или сокращать потребление, что экономически целесообразно, но с опасно с социальной точки зрения.

«Лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений», — продолжил Путин.

Президент также сообщил, что решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое» и не приведёт ни к чему хорошему для его инициаторов.

Россия при этом не будет поставлять нефть и газ себе в убыток, подчеркнул он.