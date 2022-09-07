Путин словами «мёрзни, мёрзни, волчий хвост» прокомментировал позицию Запада по энергетике
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
«Если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что если другие страны будут устанавливать какие-то рамки по энергопоставкам, России останется только приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».
У Запада в таком случае останется несколько вариантов: либо субсидировать высокие цены, что плохо, так как не изменит поведение потребителей, или сокращать потребление, что экономически целесообразно, но с опасно с социальной точки зрения.
«Лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений», — продолжил Путин.
Президент также сообщил, что решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое» и не приведёт ни к чему хорошему для его инициаторов.
Россия при этом не будет поставлять нефть и газ себе в убыток, подчеркнул он.