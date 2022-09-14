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ЕК предлагает странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

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Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний.
ЕК предлагает странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний
  • AP
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз ЕК.

«Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах... Он будет собираться государствами-членами с прибыли в 2022 году, которая превышает 20%-ное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года», — уточняется в заявлении.

Доходы будут взиматься государствами-членами и перенаправляться потребителям энергии.

Предполагается, что данный взнос может принести около €25 млрд государственных доходов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила снижать электропотребление в ЕС на 10% до 31 марта 2023 года.

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