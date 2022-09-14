ЕК предлагает странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз ЕК.

«Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах... Он будет собираться государствами-членами с прибыли в 2022 году, которая превышает 20%-ное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года», — уточняется в заявлении.

Доходы будут взиматься государствами-членами и перенаправляться потребителям энергии.

Предполагается, что данный взнос может принести около €25 млрд государственных доходов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила снижать электропотребление в ЕС на 10% до 31 марта 2023 года.