Еврокомиссия предложила ЕС стремиться к снижению электропотребления на 10%
- AFP
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Согласно опубликованным предложениям, государства ЕС должны стремиться к реализации мер по снижению общего потребления электроэнергии не менее чем на 10% до 31 марта 2023 года.
При этом предлагается сокращать потребление на 5% в часы «пиковой стоимости» электроэнергии.
Такие меры помогут привести к сокращению потребления газа примерно на 1,2 млрд кубометров газа за четыре месяца.
Журналист Лайонел Лорен в статье для Bloomberg ранее заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы.