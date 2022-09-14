Еврокомиссия предложила ЕС стремиться к снижению электропотребления на 10%

Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления.

Согласно опубликованным предложениям, государства ЕС должны стремиться к реализации мер по снижению общего потребления электроэнергии не менее чем на 10% до 31 марта 2023 года.

При этом предлагается сокращать потребление на 5% в часы «пиковой стоимости» электроэнергии.

Такие меры помогут привести к сокращению потребления газа примерно на 1,2 млрд кубометров газа за четыре месяца.

Журналист Лайонел Лорен в статье для Bloomberg ранее заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы.