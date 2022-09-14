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Фон дер Ляйен: санкции ЕС против России сохранятся

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Санкции ЕС против России сохранятся, так как сейчас не время «для умиротворения», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Фон дер Ляйен: санкции ЕС против России сохранятся
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Как ранее заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, страны ЕС слишком далеко зашли в санкциях против России, вернуться назад они уже не могут, хотя санкционный порыв Евросоюза «во многом выхолощен».

Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза выразил мнение, что европейские страны столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катятся в Средневековье».

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