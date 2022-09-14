Фон дер Ляйен: санкции ЕС против России сохранятся
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«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — цитирует чиновницу РИА Новости.
Как ранее заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, страны ЕС слишком далеко зашли в санкциях против России, вернуться назад они уже не могут, хотя санкционный порыв Евросоюза «во многом выхолощен».
Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза выразил мнение, что европейские страны столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катятся в Средневековье».