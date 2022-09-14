Фон дер Ляйен: санкции ЕС против России сохранятся

Санкции ЕС против России сохранятся, так как сейчас не время «для умиротворения», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.

«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Как ранее заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, страны ЕС слишком далеко зашли в санкциях против России, вернуться назад они уже не могут, хотя санкционный порыв Евросоюза «во многом выхолощен».

Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза выразил мнение, что европейские страны столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катятся в Средневековье».