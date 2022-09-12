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Постпред Чижов: страны ЕС далеко зашли в санкциях против России и не могут вернуться

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Страны ЕС слишком далеко зашли в санкциях против России, вернуться назад они уже не могут, хотя санкционный порыв Евросоюза «во многом выхолощен», сообщил российский постпред при ЕС Владимир Чижов перед отъездом в Москву.
Постпред Чижов: страны ЕС далеко зашли в санкциях против России и не могут вернуться
  • РИА Новости

«Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран «Северного потока — 2». И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и её президента. Конечно, в этой ситуации включить «Северный поток — 2» — это расписаться в своей неудаче», — сказал дипломат журналистам.

Сейчас ключевая для ЕС проблема — это газ, констатировал он.

«Поэтому для меня не стало сюрпризом, что они не смогли договориться по потолку цен на российский газ», — добавил Чижов.

Как подчеркнул постпред, Европу «ждёт суровая зима», хотя её они могут «перезимовать».

«Сейчас у них на 80 с небольшим процентов хранилища заполнены. То есть, если они истратят все запасы всех ресурсов, их должно хватить, а вот что будет через год, никто не знает», — цитирует Чижова РИА Новости.

12 сентября Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель. По его словам, отношения России и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что западные страны сегодня подменили санкциями то, что раньше называлось дипломатией.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в беседе с RT подчеркнул, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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