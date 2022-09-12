Постпред России при ЕС Чижов покинет Брюссель спустя 17 лет работы на посту
- РИА Новости
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошёл к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнёрству России и ЕС», — сказал он российским журналистам в Брюсселе.
Чижов не стал называть имя преемника.
«Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Евросоюз на мировой арене упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой «заявлял разными устами» в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии, сказал дипломат.
Фактически ЕС превращается в «экономический придаток НАТО», добавил он.
В конце августа Владимир Чижов констатировал, что российская сторона не видит признаков готовности ЕС к диалогу по безопасности с Москвой.