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Постпред Чижов: отношения России и Евросоюза никогда не вернутся к докризисному состоянию

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Отношения России и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, покидающий Брюссель.
Постпред Чижов: отношения России и Евросоюза никогда не вернутся к докризисному состоянию
  • РИА Новости

«Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития», — сказал журналистам дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

При этом когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать, «но тогда это будут, может быть, более прагматичные отношения, ориентированные на конкретный результат в большей степени, нежели громкие лозунги и взаимные пожелания», отметил Чижов.

«Я вынужден констатировать, что уровень политических дискуссий, которые здесь идут, дискурса — он сильно измельчал», — констатировал постпред.

12 сентября Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая длилась 17 лет.

О преемнике дипломата не сообщается.

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