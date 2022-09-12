Постпред Чижов: отношения России и Евросоюза никогда не вернутся к докризисному состоянию

Отношения России и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, покидающий Брюссель.

«Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития», — сказал журналистам дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

При этом когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать, «но тогда это будут, может быть, более прагматичные отношения, ориентированные на конкретный результат в большей степени, нежели громкие лозунги и взаимные пожелания», отметил Чижов.

«Я вынужден констатировать, что уровень политических дискуссий, которые здесь идут, дискурса — он сильно измельчал», — констатировал постпред.

12 сентября Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая длилась 17 лет.

О преемнике дипломата не сообщается.