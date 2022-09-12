Обозреватель Forbes Рапоза заявил, что Европа вернётся в Средневековье без газа из России

Европейские страны столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катятся в Средневековье». Такое мнение выразил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза в статье под заголовком «Европа движется к «глубокой рецессии», деиндустриализации».

«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция и нормирование потребления ресурсов», — заявил автор материала.

В частности, отметил Рапоза, Германия «окажется в худшем положении» из-за её высокой зависимости от российского газа.

С такими ценами на энергоресурсы «западноевропейские экономики движутся к Средневековью», считает журналист.

Обозреватель приводит прогнозы Barclays Capital, согласно которым ЕС в скором времени ждёт глубокая и продолжительная рецессия на фоне роста цен на энергоносители, жёстких мер ЕЦБ и падения спроса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.