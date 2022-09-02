Володин назвал невозможной энергобезопасность Европы без России
- РИА Новости
Он рассказал в своём Telegram-канале, что в 2021 году страны Европы закупили 341 млрд куб. м газа. Володин уточнил, что из этого объёма почти 50% — российский трубопроводный газ.
По его словам, даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из стран Африки, Ближнего Востока и СНГ, то Европа не сможет компенсировать 62,8% объёма, который ранее поставлялся из России.
Володин отметил, что у европейских государств есть два выхода из созданной ими ситуации.
Первым выходом, по мнению спикера Госдумы, является запуск трубопровода «Северный поток — 2».
«Второй (выход. — RT) — оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам», — заявил Володин.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из России.