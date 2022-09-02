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Володин назвал невозможной энергобезопасность Европы без России

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал невозможной энергетическую безопасность Европы без России.
Володин назвал невозможной энергобезопасность Европы без России
  • РИА Новости

Он рассказал в своём Telegram-канале, что в 2021 году страны Европы закупили 341 млрд куб. м газа. Володин уточнил, что из этого объёма почти 50% — российский трубопроводный газ.

По его словам, даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из стран Африки, Ближнего Востока и СНГ, то Европа не сможет компенсировать 62,8% объёма, который ранее поставлялся из России. 

Володин отметил, что у европейских государств есть два выхода из созданной ими ситуации. 

Первым выходом, по мнению спикера Госдумы, является запуск трубопровода «Северный поток — 2».

«Второй (выход. — RT) — оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам», — заявил Володин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из России.

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