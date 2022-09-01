Новак заявил о работе России по подготовке к эмбарго ЕС на её нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из России.

«Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они, безусловно, будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены... чтобы сохранить действующие уровни», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России.

В августе кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.