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Сенатор Пушков предупредил ЕС о тяжёлых последствиях введения эмбарго на российскую нефть

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России.

Таким образом он прокомментировал заявление обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые Западом санкции.

«Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза ещё есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго», — написал Пушков в Telegram.

Он предупредил, что в случае введения эмбарго страны ЕС пострадают от вводимых ограничений сильнее России.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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