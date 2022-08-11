Bloomberg: Россия добилась успехов на нефтяном рынке вопреки санкциям

Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые Западом санкции. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти (в России. — RT)», — заявил Блас.

Также в настоящее время Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке, отметил он.

«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», — заключается в материале.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ увеличат на 100 тыс. баррелей в сутки добычу нефти в сентябре.

Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировали планы стран ОПЕК+.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.