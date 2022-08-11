военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bloomberg: Россия добилась успехов на нефтяном рынке вопреки санкциям

Короткая ссылка
Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые Западом санкции. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти (в России. — RT)», — заявил Блас.

Также в настоящее время Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке, отметил он.

«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», — заключается в материале.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ увеличат на 100 тыс. баррелей в сутки добычу нефти в сентябре.

Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировали планы стран ОПЕК+.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить