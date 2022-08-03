Аналитики оценили решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в сентябре

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировали планы стран ОПЕК+ в сентябре увеличить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

По мнению Александра Фролова, тот факт, что страны ОПЕК+ продолжают договариваться и регламентировать объёмы добычи нефти, «само по себе прекрасно».

«Это означает, что такой крупный, необходимый рынку регулятор ОПЕК+ продолжает действовать», — отметил аналитик.

Он добавил, что ОПЕК+ объединяет страны, суммарная добыча которых составляет более 45% от всего мирового производства нефти.

«Притом это страны, которые способны увеличивать объёмы добычи», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, Станислав Митрахович пояснил, что такое решение минимально повлияет на нефтяные цены.

Специалист подчеркнул, что на цены будет влиять тот факт, как будет дальше развиваться ситуация с санкциями в отношении России.

«Что будет с локдаунами в Китае, что ещё будет происходить в мире с потреблением нефти», — заявил он.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ увеличат на 100 тыс. баррелей в сутки добычу нефти в сентябре.

Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.