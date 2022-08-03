Аналитики оценили решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в сентябре
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По мнению Александра Фролова, тот факт, что страны ОПЕК+ продолжают договариваться и регламентировать объёмы добычи нефти, «само по себе прекрасно».
«Это означает, что такой крупный, необходимый рынку регулятор ОПЕК+ продолжает действовать», — отметил аналитик.
Он добавил, что ОПЕК+ объединяет страны, суммарная добыча которых составляет более 45% от всего мирового производства нефти.
«Притом это страны, которые способны увеличивать объёмы добычи», — заключил собеседник RT.
В свою очередь, Станислав Митрахович пояснил, что такое решение минимально повлияет на нефтяные цены.
Специалист подчеркнул, что на цены будет влиять тот факт, как будет дальше развиваться ситуация с санкциями в отношении России.
«Что будет с локдаунами в Китае, что ещё будет происходить в мире с потреблением нефти», — заявил он.
Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ увеличат на 100 тыс. баррелей в сутки добычу нефти в сентябре.
Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.