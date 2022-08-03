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ОПЕК+ увеличит на 100 тысяч баррелей в сутки добычу нефти в сентябре

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Страны ОПЕК+ в сентябре увеличат добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом следует из итогового коммюнике организации.
ОПЕК+ увеличит на 100 тысяч баррелей в сутки добычу нефти в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Comstock

«Скорректировать в сторону повышения уровень добычи для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на 0,1 млн баррелей в сутки на сентябрь 2022 года», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки.

Ранее генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс заявил, что присутствие России в организации имеет важное значение для успеха её деятельности.

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