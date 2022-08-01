Генсек ОПЕК+ отметил важность присутствия России в организации

Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха деятельности организации. Об этом в интервью газете Al Ra'i заявил новый генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс.

«Россия является стратегическим партнёром и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов. — RT), и её присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН рассказал о структурных изменениях в поставках нефти.