Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», — сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны также обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов саммита в Тегеране.

Ранее издание The Washington Post писало, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, во время которого он собирался договориться об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.

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