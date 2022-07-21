Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти
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«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», — сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны также обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов саммита в Тегеране.
Ранее издание The Washington Post писало, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, во время которого он собирался договориться об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.