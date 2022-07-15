WT: визит президента Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться победой для России

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.

Об этом пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.

Автор приводит данные, опубликованные агентством Reuters, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта.

«Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединённых Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив её экспортные доходы», — подчеркнул обозреватель.

Он выразил уверенность, что если Байдену удастся убедить лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия продолжит зарабатывать на продаже нефти и газа ближневосточным странам, тем самым «пожиная плоды» договорённостей Вашингтона и Эр-Рияда.

В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.