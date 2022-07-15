WT: визит президента Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться победой для России

Короткая ссылка
Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.
WT: визит президента Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться победой для России
  • AP

Об этом пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.

Автор приводит данные, опубликованные агентством Reuters, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта.

«Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединённых Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив её экспортные доходы», — подчеркнул обозреватель.

Он выразил уверенность, что если Байдену удастся убедить лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия продолжит зарабатывать на продаже нефти и газа ближневосточным странам, тем самым «пожиная плоды» договорённостей Вашингтона и Эр-Рияда.

В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить