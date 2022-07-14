Reuters: Саудовская Аравия увеличила вдвое импорт российского мазута

Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года с целью производства электроэнергии.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на документы и заявления трейдеров.

Отмечается, что Эр-Рияд вдвое увеличил объём импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта.

По информации источника, Саудовская Аравия импортировала 647 тыс. т мазута из России через российские и эстонские порты в апреле — июне 2022 года.

Отмечается, что показатели прошлого года составили 320 тыс. т за тот же период.

Агентство указывает, что факт увеличения продаж топлива в Саудовскую Аравию демонстрирует проблему, с которой сталкивается президент США Джо Байден, поскольку его администрация стремится изолировать Россию и сократить её доходы от экспорта энергоносителей.

В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.