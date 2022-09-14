Декларация о намерениях: что стоит за проектом соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Офис Владимира Зеленского обнародовал проект «Киевского договора по безопасности», в котором содержится перечень требований по предоставлению определённых гарантий для Украины. В работе над документом участвовали западные специалисты во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. При этом в проекте нет упоминаний о возможном нейтральном статусе страны или об участии в соглашении России. Эксперты отмечают, что предоставление Украине каких-либо гарантий в сфере безопасности без участия Москвы в этом процессе не имеет смысла и будет носить декларативный характер.

Офис президента Украины опубликовал проект «Киевского договора по безопасности», посвящённого вопросам предоставления Киеву гарантий со стороны международных участников этого соглашения. Документ презентовали глава президентского офиса Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, которые возглавляют рабочую группу по этому проекту.

«Договор будет состоять из совместного документа о стратегическом партнёрстве, подписанного странами-гарантами и Украиной, а также двухсторонних соглашений между Украиной и странами-гарантами», — говорится в документе.

Отмечается, что в разработке этого соглашения принимали участие западные специалисты. Напомним, Ермак ещё в мае сообщил о создании «международной консультативной группы», которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Стоит сразу отметить, что проект договора, опубликованный киевскими властями, не содержит упоминаний о будущем нейтральном статусе страны или об участии России в качестве одного из гарантов безопасности.

Положения документа

В документе указывается, что «стабильность в Евро-Атлантическом регионе тесно связана с безопасностью Украины», а Киев должен получить «уникальные и эффективные гарантии безопасности, которые должны быть заложены в мирный процесс по урегулированию конфликта».

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«Членство Украины в НАТО и ЕС значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Однако Украина нуждается в гарантиях безопасности уже сейчас», — говорится в преамбуле проекта.

Отмечается, что договор должен объединить Киев и «основную группу» его союзников: «Эта группа стран-гарантов может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы».

Кроме того, в документе подчёркивается, что «широкая группа международных партнёров», включая Японию и Южную Корею, должна поддержать «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях». Пакет гарантий для Украины также может включать «региональные соглашения относительно безопасности в Чёрном море» с Турцией и другими прибрежными странами.

Также предполагается, что страны-гаранты должны разработать перечень военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть из которых будет немедленно принята в случае атаки на Украину.

При этом достижение всех договорённостей не отменяет намерения Украины присоединиться к НАТО и ЕС, отмечают составители документа. Отдельно прописано, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию страны в её «международно признанных границах».

Владимир Зеленский и Андерс Фог Расмуссен

© t.me/ermaka2022

В проекте соглашения говорится, что будущие гарантии безопасности для Украины не должны становиться элементом обмена на её нейтральный статус. Также Киев рассчитывает на инвестиции со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны, передачу оружия и разведывательной информации.

Несколько пунктов посвящены введению ограничительных мер. Так, будущие гарантии должны предусматривать «полноценный пакет санкций» против «страны-агрессора». При этом государства-гаранты не должны отменять рестрикции, пока российская сторона «не перестанет угрожать суверенитету Украины». Также гарантии должны включать меры, направленные на конфискацию активов РФ и её граждан.

«Пролог к третьей мировой»

Комментируя проект этого документа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его шагом к началу третьей мировой.

«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие гарантии украинским нацистам не даст», — отметил Медведев.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что этот документ направлен на эскалацию и вовлечение в конфликт стран НАТО.

«Проект «Киевского соглашения по безопасности» — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме... Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнёры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться», — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

Вторая попытка

Ранее Украина уже поднимала вопрос о предоставлении ей гарантий безопасности на переговорах с российской стороной в Стамбуле. Тогда представители Киева заявляли о готовности включить в документ пункт о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе государства.

Однако украинская сторона также заявляла, что эти гарантии не будут распространяться на Крым и территории Донбасса. Кроме того, Киев потребовал предоставить гарантии, аналогичные Пятой статье Североатлантического договора, которая предполагает, что нападение на одного из его участников равноценно нападению на всех.

Впоследствии глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что ни одна из потенциальных стран-гарантов не согласится с таким требованием Украины. Кроме того, Киев вышел из переговорного процесса, и вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности был снят с повестки дня.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

РИА Новости

© Сергей Карпухин

«Декларативный характер»

Положения нового документа о принятии военных мер в ответ на возможное нападение третьей страны вкупе с определённым списком стран-гарантов демонстрирует, что Киев фактически планирует под предлогом предоставления ему гарантий безопасности стать членом НАТО без формального приёма в организацию, отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Украина пытается заставить Запад дать ей гарантии, смысл которых сводится к тому, чтобы быть частью НАТО и Запада, но в обход официального формата. Это очередная попытка втянуть Запад в конфликт. Киев не оставляет надежд, что западные страны будут участвовать в вооружённых действиях на Украине не сбоку, ведя поставки вооружений и действуя гибридными методами, а напрямую», — пояснил политолог.

Он добавил, что киевский режим почувствовал некий кураж и теперь считает себя вправе требовать от Запада подобных гарантий.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя положения проекта договора, отметил, что целый ряд пунктов невозможно будет выполнить в долгосрочной перспективе, как уже было с другими подобными соглашениями, например с заключительным Хельсинкским актом о закреплении территориальных итогов Второй мировой войны.

«Все подписали этот акт, где также говорилось о международно признанных границах. После этого ликвидируется подписавшая его ГДР, ликвидируется Югославия. Соответствует ли это Хельсинкскому акту или нет? Можно сказать, что ГДР ликвидировалась добровольно, но вот Югославия никаких решений о своём распаде не принимала. Поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы должны задавать себе вопрос: кто обеспечивает эти гарантии, какую юридическую базу для этого выбирает гарант?» — пояснил эксперт.

Без участия России все проекты соглашений по гарантиям безопасности для Украины носят декларативный характер, отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Россия является основным участником этого процесса, и без России подписание любого такого документа невозможно. Я думаю, и в Киеве понимают, что это больше декларативный документ, нежели действительно жизнеспособный проект договора. Украинская сторона живёт надеждами, что она может выстоять в военном противостоянии и прийти к подписанию такого соглашения. Хотя на сегодня это всё выглядит довольно призрачно, — рассказал эксперт. — Пока российского согласия нет, всё это не имеет смысла. Наверное, страны Запада могут выразить поддержку такой инициативе, послать некий сигнал одобрения, но не более того. Формализовать это в какой-то документ на сегодня невозможно», — заключил эксперт.