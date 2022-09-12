«Играют на внутреннюю аудиторию»: почему в Киеве исключают возможность переговоров с Москвой

Возможность проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта сегодня исключена, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Вину за это он возложил на Москву, которая якобы не готова к конструктивному диалогу и говорит только ультиматумами. Украинский глава отметил, что, несмотря на оказываемое на него давление со стороны некоторых стран, он не намерен отступать от своих позиций. Эксперты считают, что именно Украина не заинтересована в переговорах: Киев, опираясь на поддержку США, полагает, что способен выйти победителем в противостоянии. Однако Россия продолжает планомерно выполнять свои задачи в ходе специальной военной операции (СВО) и дальнейшее затягивание ситуации в конечном итоге сыграет против Украины, уверены аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Свою позицию он высказал в интервью телеканалу CNN, обвинив в сложившейся ситуации Москву.

«На сегодня нет. Я не вижу с их (России. — RT) стороны никакого стремления быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне всё равно, кто эти ультиматумы выдвигает — он (президент РФ Владимир Путин. — RT) или кто-то другой», — заявил политик.

При это он признал, что некоторые страны пытаются подталкивать Киев к возобновлению диалога и заключению договорённостей по аналогии с «Минском-2».

«Хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — «Минск-2, -3, -5, -10». Это две разные вещи, потому что «Минск» (Минские соглашения. — RT) — пустая бумажка», — указал Зеленский.

При этом он уже не в первый раз выражает нежелание продолжать переговорный процесс с Россией, выставляя разнообразные условия. В частности, на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве 10 сентября Зеленский заявил, что Россия для начала должна признать свой статус «оккупанта» и вернуть захваченные территории. Он также подчеркнул, что Москва якобы не может сформулировать «адекватные позиции» и в целом ей доверять в выполнении обещаний нельзя. Вместе с тем президент признал риски дальнейшего затягивания конфликта для самой Украины.

«Будет уменьшение финансовой помощи, наша задача не допустить этого, однако это будет... Уменьшение поставок оружия также будет... Наша задача — не дать такой возможности. Тут на помощь может прийти только общество», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

Воинственные настроения

Идею отказа от скорых переговоров с Россией транслирует и окружение украинского президента. С бескомпромиссным заявлением на конференции YES также 10 сентября выступил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«(На переговорах в Белоруссии и Стамбуле. — RT) мы говорили россиянам: для того чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата, и такой вариант уже давно не является возможным», — приводит его слова газета «Европейская правда».

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Теперь Украина намерена настаивать на восстановлении своих границ на 1 декабря 1991 года, подчеркнул министр. Он добавил, что обращать внимание на призывы отдельных стран к формированию договорённостей с РФ Киев больше не будет.

«Мы много чему научились, и в том числе научились не доверять любым разговорам о мире, которые нам предлагают партнёры», — сказал Резников.

В том же ключе в интервью газете Le Journal du Dimanche высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что «лучшее поле для дискуссий с Путиным — это поле битвы».

«Любая война заканчивается дипломатией. Осталось узнать, на каких условиях вы подойдёте к этому моменту... Мы хотим сесть за стол переговоров в позиции победителя. А решается это на поле боя», — заметил он.

Ещё более радикальную точку зрения на дальнейшее взаимодействие с Россией высказал в эфире программы «Прямым текстом» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, отношения с РФ возможны только после её «деколонизации» и распада. Исключительно в этом случае Украина сможет считать, что победила в конфликте, и не опасаться за своё будущее, подчеркнул Данилов.

Российско-украинская граница

РИА Новости

Против «реальной политики»

Позицию киевских властей относительно дальнейших переговоров с Россией активно поддерживают, в частности, в Латвии. Как заявил президент республики Эгилс Левитс на конференции YES 10 сентября, Украину ни в коем случае не следует подталкивать к какому-либо диалогу или компромиссу.

«Я не поддерживаю так называемую реальную политику — политику капитуляции, пораженчества, потому что она не ведёт к миру», — сказал он.

Не поддерживают навязывание переговоров Киеву и в Вашингтоне. Как заявил 9 сентября на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина сама должна определиться со сроками, исходя из своих позиций и условий. Попутно он также обвинил Россию в якобы отсутствии серьёзных намерений урегулировать ситуацию дипломатическим путём.

«Мы тесно работаем с ними (украинцами. — RT), чтобы оказывать поддержку и быть уверенными, что, если и когда переговоры и состоятся, они будут находиться в максимально сильной позиции для успешного их проведения», — заметил глава Госдепа.

Ранее на пагубность скорейшего урегулирования ситуации на Украине указал бывший на тот момент премьер-министром Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, такое развитие событий только усилило бы позиции России и привело к «продолжительной нестабильности».

При этом некоторые европолитики не оставляют усилий склонить Киев к переговорам, как об этом рассказал экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью «Украинской правде» 25 августа.

Между тем в России неоднократно заявляли о своей готовности продолжать переговорный процесс с Украиной, если с её стороны будет выражено желание это делать. В частности, об этом 11 сентября в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он напомнил слова российского президента о том, что те, кто сегодня затягивает этот процесс, усложняют возможность достижения договорённости с Москвой. Глава МИД также подчеркнул бесперспективность планов Киева выстраивать диалог с РФ только после «победы».

«Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции», — заявил Лавров.

Кремль

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В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал претензии Зеленского относительно ультимативности позиций РФ, назвав предлагаемые сейчас условия «детской разминкой перед требованиями будущего».

«Ретрансляция позиции Вашингтона»

Как отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, Владимир Зеленский, обвиняя Россию в отсутствии конструктива, сам проводит неконструктивную политику.

«Зеленский открыто заявляет, что компромиссы его не интересуют. Такую позицию трудно назвать конструктивной. Фактически он играет на внутреннюю аудиторию, пытаясь её сплотить и уверить в том, что страна может выйти из конфликта победителем. Эта же позиция явно диктуется его западными покровителями, которые альтернативы киевским властям не предлагают. Даже если бы руководство Украины и решилось на компромисс, Запад эту возможность для него обрубил бы», — пояснил аналитик.

Справедливость его слов отметил в разговоре с RT и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, подчеркнув, что Украина сегодня лишена свободы политической воли и не может распоряжаться своей судьбой.

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«Киев, выдвигая Москве собственные ультиматумы, не является субъектом политических отношений. Это ретрансляция позиции Вашингтона. До тех пор, пока США не дадут команду вступить в переговорный процесс, Киев продолжит занимать позицию, которая противоречит национальным интересам страны», — сказал эксперт.

В этой связи аналитик выразил уверенность, что в дальнейшем России стоит договариваться по поводу Украины напрямую с её кураторами, чтобы не возникло повторения ситуации с «Минском-2».

Эксперты также сходятся во мнении, что дальнейшее затягивание украинского конфликта, которое происходит под давлением США и их ближайших союзников, нанесёт значительный ущерб всем, кто находится в американской зоне влияния.

«На Западе сейчас проводят не реалистичную, а идеологически обоснованную политику. По этой логике Россия является историческим врагом всех основных ценностей западных цивилизаций. Поэтому сохранение западной гегемонии в масштабах всего мира и утверждение её ценностей возможно только за счёт уничтожения РФ, ради чего можно жертвовать любыми экономическими соображениями. Несомненно, как бы ни развивалась дальше ситуация, экономический удар по той же Европе уже нанесён и обстановка там будет только усугубляться с течением времени», — резюмировал Олег Неменский.