Медведев назвал нынешние «ультиматумы» Киеву детской разминкой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы.

«Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров допустил, что откладывание переговорного процесса украинской стороной осложнит возможность для Москвы и Киева договориться.

Он подчеркнул, что Россия от переговорного процесса не отказывается.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.