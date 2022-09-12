Медведев назвал нынешние «ультиматумы» Киеву детской разминкой
- РИА Новости
«Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров допустил, что откладывание переговорного процесса украинской стороной осложнит возможность для Москвы и Киева договориться.
Он подчеркнул, что Россия от переговорного процесса не отказывается.
В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.