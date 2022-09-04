Песков: Россия готова к разговору с Украиной о выполнении своих условий

Предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на вопрос, есть ли России о чём говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он отметил, что российские условия остались прежними.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко ранее заявил, что лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры.

В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.