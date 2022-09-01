Экс-президент Украины Ющенко: лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран Евросоюза предпринимали безуспешные попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию ситуации в стране, заявил экс-глава государства Виктор Ющенко.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол (переговоров. — RT), потом разберёмся», — цитирует РИА Новости отрывок из интервью Ющенко «Украинской правде».

Он также напомнил о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, в числе которых экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее выразил надежду на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

При этом он подчеркнул, что переговоры будут возможны только тогда, когда все цели спецоперации будут достигнуты.

В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.