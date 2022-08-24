Небензя заявил, что переговоры в итоге должны положить конец украинскому кризису

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

«Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту», — цитирует его РИА Новости.

Тем не менее Небензя подчеркнул, что переговоры будут возможны только тогда, когда все цели спецоперации будут выполнены.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

В июне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также подчеркнул, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все цели, поставленные Верховным главнокомандующим России.