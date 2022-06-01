Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все цели, поставленные российским Верховным главнокомандующим.
Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей
  • РИА Новости

«Специальная операция продолжается. Мы понимаем, что она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все её цели — цели, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом страны (Владимиром Путиным. — RT)», — приводит РИА Новости его слова во время общения с жителями Донбасса.

Ранее Медведев заявил, что мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания».

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