Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей
- РИА Новости
«Специальная операция продолжается. Мы понимаем, что она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все её цели — цели, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом страны (Владимиром Путиным. — RT)», — приводит РИА Новости его слова во время общения с жителями Донбасса.
Ранее Медведев заявил, что мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания».