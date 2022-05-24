Медведев назвал «потоком сознания» мирные инициативы Запада об урегулировании на Украине

Мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания», это касается и плана Италии, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», — написал он в Telegram.

Как напомнил Медведев, «недавно отличилась Италия», которая, как сообщает итальянская пресса, по линии своего МИД передала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу «некий четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине».

«Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщала итальянская газета La Repubblica, план включает четыре этапа. Документ, составленный в Риме, передан Гутеррешу.

В МИД России сообщили, что получили от Италии предложения по урегулированию украинского кризиса, в Москве изучают этот план.