Путин: все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

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Российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.
Путин: все задачи спецоперации на Украине будут выполнены
  • РИА Новости

По его словам, в сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении спецоперации было трудным, но вынужденным и необходимым.

«Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены», — отметил президент на ПМЭФ.

Путин отметил, что залогом тому является мужество и героизм российских воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России.

  • Путин: все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Ранее Путин, поздравляя россиян с Днём России, заявил о важности сплочённости и единения граждан.

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