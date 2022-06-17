Российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

По его словам, в сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении спецоперации было трудным, но вынужденным и необходимым.

«Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены», — отметил президент на ПМЭФ.

Путин отметил, что залогом тому является мужество и героизм российских воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России.

Путин: все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Ранее Путин, поздравляя россиян с Днём России, заявил о важности сплочённости и единения граждан.