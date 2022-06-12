«Глубокие чувства патриотизма остаются священными»: Путин заявил о важности сплочённости и единения россиян

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с Днём России, заявил о важности сплочённости и единения граждан. Он отметил, что вековые традиции и нравственные ценности объединяют многонациональный народ страны. Президент добавил, что Россия гордится предками, которые стремились и умели «защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире».

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с Днём России, заявил о важности сплочённости и единения граждан.

«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за неё завещали нам наши предки», — заявил Путин.

Президент отметил, что вековые традиции, нравственные ценности и духовные устои, которые рождались и крепли на протяжении тысячелетней истории России, «обладают великой силой» и объединяют многонациональный народ страны, для которого «во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными».

Президент добавил, что Россия гордится предками, которые стремились и умели «защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире».

Путин подчеркнул, что особые заслуги по всем этим направлениям принадлежат Петру Первому, чей 350-летний юбилей отмечается в этом году в России. Президент отметил, что императору удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, «прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота», а также в образовании, просвещении, здравоохранении и культуре.

«О Петре Первом, его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаём дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного и, безусловно, его безграничной, деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что эти «высокие чувства патриотизма» присущи всем выдающимся россиянам, после чего вручил знаки Героя Труда, отметив, что этой наградой отмечают многолетние, знаковые заслуги граждан России.

Российский лидер вручил награды разработчику ядерных боеприпасов Юрию Бармакову, заместителю гендиректора и главе филиала авиакомпании «Сухой» Александру Пекаршу, режиссёру Никите Михалкову, худруку Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету, дояру из Якутии Владимиру Михайлову и обозревателю «Российской газеты» Ирине Краснопольской.

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Путин также приветствовал лауреатов Государственных премий в области науки и технологий.

«Почти три столетия назад Пётр Первый повелел учредить Академию наук. С тех пор труды, изыскания, открытия наших учёных служат прогрессу не только России, но и всего человечества», — заявил президент.

В своём обращении глава государства отметил, что у каждого из лауреатов свой путь к успеху, но всех их «роднит яркая одарённость, исключительное трудолюбие и искренняя преданность своему делу».

«Ваши блестящие достижения — это пример верности призванию и гражданскому долгу», — заключил президент.

«Расколоть российское общество не получается»

В конце апреля в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин отметил, что США и Европа после начала российской спецоперации на Украине стремятся расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри.

«Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши вооружённые силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе», — подчёркивал президент.

9 июня на встрече с молодыми предпринимателями глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, и подчеркнул, что Россия не должна ни от кого зависеть в критических технологиях и в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства.

Он также отметил важность способности общества консолидироваться для решения общенациональных задач.

«Эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития», — высказался Путин.