Путин по случаю Дня России подчеркнул важность сплочённости для народа

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Сегодня Россия особенно остро понимает, насколько важно для народа и Отечества быть сплочёнными, заявил глава государства Владимир Путин, поздравляя россиян с Днём России.
Путин по случаю Дня России подчеркнул важность сплочённости для народа
  • РИА Новости

«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днём России — с государственным праздником, который посвящён нашей родной стране, наполнен гордостью за её историю, верой в её будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными», — сказал Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Государственной премии.

Единство и преданность родине, ответственность за неё «завещали наши предки», подчеркнул президент.

«Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — подчеркнул государственный лидер.

Как отмечал президент в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает Вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

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