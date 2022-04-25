Президент России Владимир Путин назвал безуспешными попытки Запада расколоть российское общество.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка: не получается», — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает Вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

Ранее Путин сообщил, что сегодня ФСБ пресекла попытку убийства одного из известных российских журналистов.