Путин: ФСБ пресекла попытку убийства известного российского журналиста

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Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня ФСБ пресекла попытку убийства одного из известных российских журналистов.
Путин: ФСБ пресекла попытку убийства известного российского журналиста
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Об этом Путин сказал в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры России.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов», — заявил президент.

По его словам, так как Запад на информационном поле терпит поражение, одурачивая своих граждан, то он «перешёл к террору» и «подготовке убийств наших журналистов».

«Нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», — отметил президент.

Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который также готовил сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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