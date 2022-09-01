Экс-кандидат в лидеры Франции призвал отменить санкции против России в обмен на переговоры
- AP
«Конечно, мы должны это сделать в обмен на реальные переговоры, и это возможно... Я не говорю, что России надо во всём уступить, но я говорю, что сейчас необходимы мирные переговоры... Я призываю найти разумное мирное решение», — цитирует его РИА Новости.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что это возможно, так как стороны конфликта уничтожают друг друга, а Европа не заинтересована в эскалации.
Он также отметил, что антироссийские санкции наказывают европейцев и американцев, «которых это не затрагивает».
Экс-президент Украины Виктор Ющенко ранее заявил, что лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры.
В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.