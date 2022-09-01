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Экс-кандидат в лидеры Франции призвал отменить санкции против России в обмен на переговоры

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Бывший кандидат в президенты Франции, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала LCI призвал отменить антироссийские санкции в обмен на переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
Экс-кандидат в лидеры Франции призвал отменить санкции против России в обмен на переговоры
  • AP

«Конечно, мы должны это сделать в обмен на реальные переговоры, и это возможно... Я не говорю, что России надо во всём уступить, но я говорю, что сейчас необходимы мирные переговоры... Я призываю найти разумное мирное решение», — цитирует его РИА Новости.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что это возможно, так как стороны конфликта уничтожают друг друга, а Европа не заинтересована в эскалации.

Он также отметил, что антироссийские санкции наказывают европейцев и американцев, «которых это не затрагивает».

Экс-президент Украины Виктор Ющенко ранее заявил, что лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры.

В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

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