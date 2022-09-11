Лавров: затягивание переговоров России и Украины осложнит возможность договориться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что откладывание переговорного процесса украинской стороной осложнит возможность для Москвы и Киева договориться.

Лавров подчеркнул, что Россия от переговорного процесса не отказывается.

«Но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», — приводит РИА Новости его слова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.