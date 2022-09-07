Захарова прокомментировала возможность продолжения переговоров между Украиной и Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала возможность продолжения переговоров между украинской и российской сторонами.

«Мы вели. Они попросили, российская сторона сказала: «Пожалуйста, если вы просите, мы готовы вам пойти навстречу в этом вопросе», мы ответили на их переговорный позыв», — заявила Захарова в ответ на вопрос о переговорах между Россией и Украиной.

Она напомнила, что 16 апреля в крайний раз был направлен ответ на соответствующее предложение украинской стороны.

«Дальше — тишина. Дальше им просто запретили в Вашингтоне», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.