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Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.
Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков объяснил, что «встреча ради встречи никому не нужна».

«Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договорённостей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что «об этом пока речи не идёт».

Ранее в Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.

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