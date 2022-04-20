В Турции не поддержали украинский вариант гарантий безопасности
«Мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО», — заявил он в интервью CNN Turk.
Чавушоглу подчеркнул, что против этого, помимо Турции, выступают США и Великобритания.
«Необходимо понять сам процесс, в чём заключаются эти гарантии, какие будут требования?», — сообщил дипломат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.