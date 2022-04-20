В Турции не поддержали украинский вариант гарантий безопасности

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Турция не против роли страны-гаранта безопасности Украины, но не поддерживает украинскую версию возможных обязательств. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО», — заявил он в интервью CNN Turk.

Чавушоглу подчеркнул, что против этого, помимо Турции, выступают США и Великобритания.

«Необходимо понять сам процесс, в чём заключаются эти гарантии, какие будут требования?», — сообщил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.

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