Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.

«В том стамбульском документе украинцы чётко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта чёткая констатация отсутствует», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что в новом документе предлагаются «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

1 апреля Лавров заявлял, что Киев демонстрирует на переговорах понимание реальности касательно Донбасса и Крыма.

Встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 31 марта.