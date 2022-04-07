Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора Украины

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.
Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора Украины
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«В том стамбульском документе украинцы чётко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта чёткая констатация отсутствует», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что в новом документе предлагаются «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

1 апреля Лавров заявлял, что Киев демонстрирует на переговорах понимание реальности касательно Донбасса и Крыма.

Встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 31 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить