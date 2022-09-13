Офис Зеленского опубликовал свой проект по гарантиям безопасности Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности страны.

Документ получил название «Киевский договор по безопасности».

Как пишет РИА Новости, в нём, в частности, говорится, что договор может объединить «основную группу стран-союзников и Украину».

«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», — отмечается в документе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев от этой возможности отказался.

В конце августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «очень мощный» документ с рекомендациями о гарантиях безопасности, который может появиться в последних числах августа.