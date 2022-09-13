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Офис Зеленского опубликовал свой проект по гарантиям безопасности Украины

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Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности страны.
Офис Зеленского опубликовал свой проект по гарантиям безопасности Украины
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Документ получил название «Киевский договор по безопасности».

Как пишет РИА Новости, в нём, в частности, говорится, что договор может объединить «основную группу стран-союзников и Украину».

«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», — отмечается в документе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев от этой возможности отказался.

В конце августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «очень мощный» документ с рекомендациями о гарантиях безопасности, который может появиться в последних числах августа.

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