Офис Зеленского опубликовал свой проект по гарантиям безопасности Украины
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Документ получил название «Киевский договор по безопасности».
Как пишет РИА Новости, в нём, в частности, говорится, что договор может объединить «основную группу стран-союзников и Украину».
«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», — отмечается в документе.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев от этой возможности отказался.
В конце августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «очень мощный» документ с рекомендациями о гарантиях безопасности, который может появиться в последних числах августа.