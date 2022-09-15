военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава комитета бундестага ФРГ заявил об угрозе банкротств из-за санкций против России

Короткая ссылка
Глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что Германии грозит волна банкротств из-за санкций против России.

«Шольц сказал: «Санкции не должны ударить по Европе сильнее, чем по российскому руководству». Мы ввели семь пакетов санкций, и при этом «Газпром» получает рекордную прибыль. Нам грозит волна банкротств», — написал политик в Twitter.

При этом он добавил, что вести переговоры с Россией необходимо открыто. 

Ранее Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.

Также в конце августа канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить