Глава комитета бундестага ФРГ заявил об угрозе банкротств из-за санкций против России

Глава комитета по энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что Германии грозит волна банкротств из-за санкций против России.

«Шольц сказал: «Санкции не должны ударить по Европе сильнее, чем по российскому руководству». Мы ввели семь пакетов санкций, и при этом «Газпром» получает рекордную прибыль. Нам грозит волна банкротств», — написал политик в Twitter.

При этом он добавил, что вести переговоры с Россией необходимо открыто.

Ранее Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.

Также в конце августа канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.