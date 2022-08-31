Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme заявил, что санкции Запада против России правильны и эффективны.

«Западные санкции эффективны и правильны», — цитирует его ТАСС.

По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесён России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины. — RT) не может быть и речи», — сказал он.

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст ранее заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.

Президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер отметил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.