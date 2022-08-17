Регулятор ФРГ заявил, что запасов газа в стране без поставок из России хватит на два месяца
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«Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95%, то этих запасов всё равно хватит приблизительно на два — два с половиной месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся», — заявил он.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объёмы газа.