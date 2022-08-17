военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава комитета бундестага Эрнст назвал антироссийские санкции харакири для Германии

Короткая ссылка
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.
Глава комитета бундестага Эрнст назвал антироссийские санкции харакири для Германии
  • Gettyimages.ru

В статье для Berliner Zeitung он назвал антироссийские санкции «серьёзной ошибкой» и заявил о неизбежности крупной рецессии.

«Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», — отметил политик.

Кроме того, по словам Эрнста, ни у кого в Германии не будет возможности пережить предстоящую зиму без потерь.

Политик также выступил за запуск «Северного потока — 2» и за проведение переговоров с Россией с целью предотвращения возможной холодной зимы.

Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить