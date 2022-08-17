Глава комитета бундестага Эрнст назвал антироссийские санкции харакири для Германии
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В статье для Berliner Zeitung он назвал антироссийские санкции «серьёзной ошибкой» и заявил о неизбежности крупной рецессии.
«Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», — отметил политик.
Кроме того, по словам Эрнста, ни у кого в Германии не будет возможности пережить предстоящую зиму без потерь.
Политик также выступил за запуск «Северного потока — 2» и за проведение переговоров с Россией с целью предотвращения возможной холодной зимы.
Ранее президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bloomberg, что даже если ФРГ удастся к ноябрю заполнить подземные хранилища на 95%, то этого газа стране хватит лишь на два — два с половиной месяца в случае полного прекращения поставок из России.